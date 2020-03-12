Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı
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Kocaeli, İzmit, Güncel

Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

12.03.2020 03:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 03:42
Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli'de bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Miralay Mümtaz Caddesinde Bedirhan A. (19), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Bedirhan A, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Manşet

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