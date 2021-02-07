Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Bu boşvermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak

İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj

Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesinde Yasin K. (33) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Bıçakla yaralanan Yasin K, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal