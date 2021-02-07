Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

07.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:39

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesinde Yasin K. (33) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Bıçakla yaralanan Yasin K, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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