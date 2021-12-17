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Kocaeli'de bir kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de bir kadın evinde ölü bulundu
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ndeki apartman dairesinde ikamet eden Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Er'in boğazı kesilmiş halde cansız bedenini buldu.

Kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Körfez ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi taş ocakları mevkisindeki ormanlık alanda C.S'nin ateşli silahla intihar etmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Nebahat Er'in ölümüyle ilgili ihbar üzerine derinleştirilen çalışmalar sonucu, C.S'nin "gönül ilişkisi" yaşadığı belirtilen Er'i kesici aletle öldürdükten sonra intihar ettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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