Kocaeli'de bir kadın ahırda ölü bulundu
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Kocaeli'de bir kadın ahırda ölü bulundu

26.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:04
Kocaeli'de bir kadın ahırda ölü bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulunmasıyla ilgili .Alınan bilgiye göre, Koruklar Mahallesi'nde oturan Birol Öz, pazardaki işinden döndükten sonra eşi Emriye Öz'ü (56), ahırda hareketsiz yatarken buldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulunmasıyla ilgili .

Alınan bilgiye göre, Koruklar Mahallesi'nde oturan Birol Öz, pazardaki işinden döndükten sonra eşi Emriye Öz'ü (56), ahırda hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerin gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emriye Öz'ün öldüğünü belirledi.

İki çocuk annesi olan Öz'ün cesedi otopsi için Mehmet Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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