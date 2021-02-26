Kocaeli'de bir kadın ahırda ölü bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın ahırda ölü bulunmasıyla ilgili .Alınan bilgiye göre, Koruklar Mahallesi'nde oturan Birol Öz, pazardaki işinden döndükten sonra eşi Emriye Öz'ü (56), ahırda hareketsiz yatarken buldu.