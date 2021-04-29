Kocaeli'de bir kadın 14 yıldır yatalak olan eşine daha bilinçli bakabilmek için refakatçi eğitimi aldı

Kocaeli'de, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 14 yıldır yatalak olan eşine bakan kadın "Hasta Refakatçi Eğitimi"ne katıldı.

Kocaeli'de, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 14 yıldır yatalak olan eşine bakan kadın "Hasta Refakatçi Eğitimi"ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü yürütülen proje kapsamında, yatağa bağımlı yaşayan ve bakıma muhtaç olan hastaların refakatçilerine yönelik "Hasta Refakatçi Eğitimi" düzenleniyor.

Proje sayesinde refakatçiler, yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendiriliyor.

Bu kapsamda 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yatalak olan Hozan Döker'in eşi Ayla Döker'e hemşireler tarafından eğitim verildi.

Eşine daha bilinçli bakmak isteyen Ayla Döker'e hastanın göz bakımı, ağız bakımı, tırnak kesimi, yatak yarasından korunma, beslenme, günlük vücut temizliği gibi hasta bakımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Hastanın daha rahat nefes alması için sırta masaj tekniği öğretilen Döker'e, hastanın ellerini ve dirseklerini sürekli kapalı tutması nedeniyle oluşan eklem hareket kısıtlığını giderebilmek amacıyla uygulamalı eklem açıklığı egzersizleri de gösterildi.

"Eğitimden çok memnun kaldım"

Ayla Döker, eğitimden çok memnun kaldığını belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde hasta bakımında yıllardır yanlış bildiğimiz konularda doğruları öğrendik. Örneğin yüzünü ıslak mendille siliyordum. Bunun yanlış olduğunu, alkol içeren ıslak mendilin hastanın cildine zararlı olabileceğini öğrendim. Her bir gözünü farklı bezle silmemiz gerektiğini gösterdiler. Aldığım bu eğitimle bundan sonra eşime bu şekilde bakacağım." ifadelerini kullandı.

Döker, kendisin bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay