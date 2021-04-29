Kocaeli'de bir kadın 14 yıldır yatalak olan eşine daha bilinçli bakabilmek için refakatçi eğitimi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaeli'de bir kadın 14 yıldır yatalak olan eşine daha bilinçli bakabilmek için refakatçi eğitimi aldı

Kocaeli'de bir kadın 14 yıldır yatalak olan eşine daha bilinçli bakabilmek için refakatçi eğitimi aldı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 14 yıldır yatalak olan eşine bakan kadın "Hasta Refakatçi Eğitimi"ne katıldı.

Kocaeli'de, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 14 yıldır yatalak olan eşine bakan kadın "Hasta Refakatçi Eğitimi"ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü yürütülen proje kapsamında, yatağa bağımlı yaşayan ve bakıma muhtaç olan hastaların refakatçilerine yönelik "Hasta Refakatçi Eğitimi" düzenleniyor.

Proje sayesinde refakatçiler, yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendiriliyor.

Bu kapsamda 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yatalak olan Hozan Döker'in eşi Ayla Döker'e hemşireler tarafından eğitim verildi.

Eşine daha bilinçli bakmak isteyen Ayla Döker'e hastanın göz bakımı, ağız bakımı, tırnak kesimi, yatak yarasından korunma, beslenme, günlük vücut temizliği gibi hasta bakımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Hastanın daha rahat nefes alması için sırta masaj tekniği öğretilen Döker'e, hastanın ellerini ve dirseklerini sürekli kapalı tutması nedeniyle oluşan eklem hareket kısıtlığını giderebilmek amacıyla uygulamalı eklem açıklığı egzersizleri de gösterildi.

"Eğitimden çok memnun kaldım"

Ayla Döker, eğitimden çok memnun kaldığını belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde hasta bakımında yıllardır yanlış bildiğimiz konularda doğruları öğrendik. Örneğin yüzünü ıslak mendille siliyordum. Bunun yanlış olduğunu, alkol içeren ıslak mendilin hastanın cildine zararlı olabileceğini öğrendim. Her bir gözünü farklı bezle silmemiz gerektiğini gösterdiler. Aldığım bu eğitimle bundan sonra eşime bu şekilde bakacağım." ifadelerini kullandı.

Döker, kendisin bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de bir kadın 14 yıldır yatalak olan eşine daha bilinçli bakabilmek için refakatçi eğitimi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:09:44. #1.16#

title