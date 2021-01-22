Kocaeli'de bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası verildi

22.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:28
Kocaeli'de bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen işletmede 10 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilerek kumar oynandığı belirlenen işletmede 10 kişiye para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan uygulamada, iş yerindeki 10 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararları ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Ayrıca içerideki 4 kişiye kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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