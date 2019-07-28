Kocaeli'de bir işçi ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı izolasyonu işini yapan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki 8 katlı bir binanın çatı katında yalıtım malzemesi döşeyen Yusuf Çakır'ın çalıştığı alana girmeye çalışan apartman sakinleri, kilitli kapıyı açamayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Çakır'ın çalıştığı çatı katındaki odanın kapısını açarak içeri girdi. Ekipler, hareketsiz yatan Yusuf Çakır'ın yaklaşık birkaç gün önce öldüğünü belirledi.

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA