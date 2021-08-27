Kocaeli'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Emek Mahallesi 83/3 Sokak'ta bulunan bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal