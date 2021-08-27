Kocaeli'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi 83/3 Sokak'ta bulunan bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasara neden oldu.

Kocaeli'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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