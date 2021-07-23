Kocaeli'de bir fabrikanın ofisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan bir fabrikanın ofisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimyevi madde üretimi yapan bir fabrikanın ofisinde çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın deposuna ait ofiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden görevliler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında, ofis kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal