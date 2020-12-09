Kocaeli'de bir fabrikanın çatısında çıkan yangını söndürüldü
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Kocaeli'de bir fabrikanın çatısında çıkan yangını söndürüldü

09.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:27
Kocaeli'de bir fabrikanın çatısında çıkan yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir porselen fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir porselen fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu mevkiinde bulunan bir porselen fabrikasının çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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