Kocaeli'de bir fabrikanın çatısında çıkan yangını söndürüldü
09.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:27
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir porselen fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir porselen fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu mevkiinde bulunan bir porselen fabrikasının çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal