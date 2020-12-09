Kocaeli'de bir fabrikanın çatısında çıkan yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir porselen fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolu mevkiinde bulunan bir porselen fabrikasının çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal