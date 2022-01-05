Kocaeli'de bir evin mutfağındaki doğal gaz patlaması hasara yol açtı - Haberler
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Kocaeli'de bir evin mutfağındaki doğal gaz patlaması hasara yol açtı

Kocaeli'de bir evin mutfağındaki doğal gaz patlaması hasara yol açtı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında doğal gaz patlaması meydana geldi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında doğal gaz patlaması meydana geldi.

4 Temmuz Mahallesi Sağlam Sokak'ta 3 katlı apartmanın son katında N.Ö'ye ait dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması oldu.

Patlama, mutfak balkonunun metal doğramaları, evin pencereleri ile kapısında tahribata neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binayı havalandırdı.

Patlama sırasında ev sahiplerinin başka odada oldukları ve hasardan etkilenmedikleri öğrenildi.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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