Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı
Haberler » Güncel » Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı - Haber

Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

20.01.2020 04:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 04:46
Kocaeli'de bir AVM'nin çatısında yangın çıktı

'nin ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi.

ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler