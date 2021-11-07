Kocaeli'de bir araçta yaklaşık 107 kilogram skunk ele geçirildi
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir araçta 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir araçta 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Nitro" ile araçta arama yapan ekipler, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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