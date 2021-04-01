Bir apartmanın üst katında çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
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Bir apartmanın üst katında çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir apartmanın en üst katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir apartmanın en üst katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın en üst katında F.S'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin çatıya sıçradığı yangında itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu sırada polis ekipleri binayı tedbir amacıyla boşalttı ve caddede park edilmiş araçları kaldırttı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat çalışmasıyla söndürülen yangında binanın çatısı ile en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşları, uzaklaşmaları yönünde uyardı.

Bazı vatandaşların, battaniyelere sarınarak olayı korkulu gözlerle izlediği görüldü.

Öte yandan bazı bina sakinleri, F.S'nin evini ateşe vererek yaktığını iddia etti.

Bir apartmanın üst katında çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
Bir apartmanın üst katında çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
Bir apartmanın üst katında çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü
Bir apartmanın üst katında çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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