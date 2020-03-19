Kocaeli'de binlerce vatandaş balkona çıkıp korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını... Kocaeli'de binlerce vatandaş balkona çıkıp korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı Kocaeli'de vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı.

Kocaeli'de binlerce vatandaş balkona çıkıp korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı KOCAELİ - Kocaeli'de vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı. Sosyal medyada, saat 21.00'de vatandaşların balkonlarına çıkarak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak desteklerini göstermeleri için başlatılan kampanyaya Kocaeli'de binlerce vatandaş destek verdi. Saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar 1 dakika boyunca, büyük fedakarlıkla korona virüs tespit edilen vakaların sağlığına kavuşması için mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlar alkışlarla ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek olduklarını gösterdi. Kaynak: İHA