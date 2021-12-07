Bıçaklı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede bıçakla yaralama olayına karıştığı öne sürülen D.O.T. ve A.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.