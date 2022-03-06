Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde G.A. ile E.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.A, E.K'yi sol bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı E.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olay yerinden kaçan G.A'yı yakalamak için çalışması sürüyor.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Bağdat, Gebze, Güncel, Haberler

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