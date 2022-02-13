Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde B.S.ve K.D. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan B.S. ile K.D, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.??????
AA / Esmer Geçal - Güncel