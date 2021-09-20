Kocaeli'de bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bıçaklı kavga şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y'nin kavgada bıçakla yaralandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheli E.A'yı (32) yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.A. tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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