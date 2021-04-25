Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi ile E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E. bıçakla kolundan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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