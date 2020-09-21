Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacaklarından ve karnından bıçakla yaralanan Mert Mustafa K, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA