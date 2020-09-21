Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
21.09.2020 00:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 01:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacaklarından ve karnından bıçakla yaralanan Mert Mustafa K, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esmer Geçal
Esmer Geçal
AA Editörü
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