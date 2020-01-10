Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

10.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:00
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

'nin ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K.D. ile F.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.E, E.K.D'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye giden yaralı, ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

E.K.D. daha sonra polis merkezine giderek F.E'den şikayetçi oldu.

Kaynak: AA
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