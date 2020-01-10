Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

10.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:00

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K.D. ile F.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.E, E.K.D'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye giden yaralı, ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

E.K.D. daha sonra polis merkezine giderek F.E'den şikayetçi oldu.

Kaynak: AA