Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay Atay (21) bıçakla yaralandı.

Atay, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Müslüm A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yakınları tarafından hastane morgundan alınan Atay'ın cenazesi, Değirmendere Yüzbaşılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Değirmendere Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Atay'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Kaynak: AA