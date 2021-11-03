Kocaeli'de beton elektrik direğinin altında kalan işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de beton elektrik direğinin altında kalan işçi öldü

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'de beton elektrik direğinin altında kalan işçi öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, elektrik direğinin altına kalan işçi hayatını kaybetti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, elektrik direğinin altına kalan İşçi hayatını kaybetti.

Akçat Mahallesi girişinde elektrik hatlarında ve direklerinde yapılan yenileme çalışmaları esnasında bir firmada çalışan A.D'nin (57) üzerine beton elektrik direği devrildi.

Direğin altında kalarak ağır yaralanan işçiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İşçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title