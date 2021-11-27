Kocaeli'de beton bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Tavşanlı Mahallesi geçişi Kuzey Marmara otoyol kavşağında Kadir Y. idaresindeki 41 ABE 275 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarparak devrildi.
Hafif yaralanan sürücü ile annesi Aysun Y, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.