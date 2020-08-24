Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı
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Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarparak devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı
24.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:30

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarparak devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 41 T 3713 plakalı ticari taksi, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, henüz belirlenemeyen nedenle beton bariyerlere çarparak devrildi.

Bulunduğu yerde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla kara yolunun Ankara istikametindeki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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