HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kocaeli'de Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı

Kocaeli'de 315 milyon liralık yatırımla Orta Dogˆu ve Dogˆu Avrupa'nın "en bu¨yu¨k" yapıs¸tırıcı ve tutkal u¨retim tesisi olacak Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı.

Kocaeli'de Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı
22.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:58

Kocaeli'de 315 milyon liralık yatırımla Orta Dogˆu ve Dogˆu Avrupa'nın "en bu¨yu¨k" yapıs¸tırıcı ve tutkal u¨retim tesisi olacak Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile videokonferans yöntemiyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen temel atma töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, olağanüstü günler yaşandığını belirterek bugünleri bir daha görmemeyi diledi.

Dünyanın etkilendiği bu dönemde, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de hükümetin başarılı yönetimiyle ihracata, sanayiye, iş dünyasına ve vatandaşlara verilen desteklerle bu süreçten kısa zamanda toparlanarak çıktıklarını dile getiren Gülle, "Allah'a çok şükür ki ihracatımız bu süreçten çok kısa zaman içerisinde eski rakamlara, hatta onun üstüne çıkarak başarılı bir dönem geçirdi. Bunu hep birlikte başardık. Birbirimize destek olarak yaptık. Kısa zamanda da bunun meyvelerini gördük. Bundan sonraki süreç, hep üstüne koyarak daha iyi bir dönem olacaktır." diye konuştu.

Gülle, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bundan sonraki dünya düzeninin öncesi gibi olmayacağını gösterdiğine dikkati çekerek "Her şeyin değişeceğini görüyoruz. Bu durumdan sonra ülkemizin avantajlarıyla çok daha ileriye daha büyük umutlarla bakıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin avantajlarının iyi okunması gerekiyor"

Gülle, Türkiye'nin lojistik ve bundan sonraki avantajlarının çok iyi okunması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ciddi şekilde ülkemizde yatırım iştahının olduğunu görüyoruz. Biz bu dönemde pek çok zorluğu aştık. Sayın bakanlarımızla birlikte maske sorununu, ülkemizde üretimi az olan maskeyi o günün ihtiyaçları içerisinde ciddi bir üretim altyapısı desteğini harekete geçirerek başardık. İnsanımızı maskesiz bırakmadık. Dezenfektan üretimi konusunda da kimya sektörümüzün gelmiş olduğu noktada ciddi bir refleksle bu ihtiyacın da giderilmesinde çok önemli katkı gördük. Ülkemizde üretilmeyen solunum cihazlarını ürettik. Gündemin koşullarına göre pek çok ihtiyacı ürettik."

Ülke ihracatının üzerine koymak adına gayret ettiklerinin altını çizen Gülle, temeli atılan tesisin, kimya sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

"Ülke ekonomisine değer katacak önemli bir yatırımın tohumlarını attık"

Beta Kimya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de bugün Türk kimya sektörüne ve ülke ekonomisine değer katacak önemli bir yatırımın tohumlarını attıklarını söyledi.

Pelister, 34 yıl önce küresel hedeflerle çıktıkları serüvenlerinde 5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir sanayi ailesi olmayı başardıklarını aktararak, "Temelini attığımız kampüs de yüksek katma değer oluşturma heyecanımızın bir ürünü. Yüzde 100 yerli ve öz sermayeye sahip, 315 milyon liralık bir yatırım bedeliyle devreye alacağımız yeni entegre tesisimiz, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak." ifadelerini kullandı.

Tesisle Türkiye'nin stratejik sektörlerine yönelik yerli ve inovatif ürünlere odaklanacaklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni entegre tesisimizle 500 kişiye istihdam sağlayacak ve yüksek katma değerli 5 yeni ürün kategorisine daha adım atacağız. LEED sertifikalı, doğa dostu yeşil bina teknolojili üretim kampüsümüz, toplam 50 bin metrekare üzerine kurulu, 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip dev bir entegre üretim tesisi olarak sadece ülkemizin değil, yakın coğrafyanın en modern kimya tesislerinden biri olacak. Devletimizin ve Bakanlıklarımızın bizden beklediği, sanayide dijital dönüşüm hamlesinin en güzel örneklerinden birine imza atmanın, ülkemize ve kimya sektörüne değer katacak bir adımın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete alacağımız yeni üretim tesisimizle geleceğin dijital üretim teknolojilerine de bugünden hazır olacağız."

Temel atma törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer ilgililer katıldı. Temel atma töreninin ardından Pelister, Bakan Varank'a anı objesi takdim etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim 3. Sayfa
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti
Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Huysuz Virjin Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temeli atıldı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 13:58:01. #1.15#
title