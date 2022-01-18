Kocaeli'de beşinci kattan düşen kadın öldü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beşinci kattan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde beşinci kattan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak'ta ikamet eden Dilda S. (39), beşinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dilda S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.