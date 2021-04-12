Kocaeli'de besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde besicileri sahte çeklerle dolandırdıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'dan kente gelen şüphelilerin besicilik yapan kişileri sahte çeklerle dolandırdığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Gebze ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.M, Y.K. ve S.D'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada 41 küçükbaş hayvan, dolandırıcılıkta kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait 12 kulak küpesi ve hayvanların sevkinde kullanılan araç ele geçirildi.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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