Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyor
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Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyor

Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyorKOCAELİ Gebze ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın işbirliğiyle 4 ilçede bulunan yaklaşık 600 kuaför, berber ve güzellik salonu sahibi ve çalışanlarına koronavirüs testi yapılacak.

Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyor
16.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:19

Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyor

KOCAELİ Gebze ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın işbirliğiyle 4 ilçede bulunan yaklaşık 600 kuaför, berber ve güzellik salonu sahibi ve çalışanlarına koronavirüs testi yapılacak.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi 600 berber, kuaför ve güzellik salonu sahibi ve çalışanına koronavirüs testi uygulanacak. Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren müşterilerini kabul etmeye başlayan ve her gün birçok müşteri ile temas etmek zorunda kalan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Verem Savaş Dispanserinde koronavirüs testinden geçecek. Her gün farklı mahallelerden berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları dispansere gelerek test olacak.

Yapılan çalışmayı anlatan Gebze Berber ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kenan Çelik, "Bu Covid-19 süreci dünyadaki tüm ülkelerde yaşandı ve bizim ülkemizde de yaşanıyor. Bizler sektörde taşıyıcı olduğumuz için, birebir elle temas uygulayarak bir işlem yaptığımız için ilçe sağlık müdürlüğümüz ile önceki günlerde yaptığımız çalışma neticesinde bugün Gebze bölgesinde yani Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgesindeki esnaf arkadaşlarımızın Covid-19 testlerini yaptıracağız. Çünkü onların sağlıklı olmaları gerekir ki, hizmet verdiğimiz insanlar geldiklerinde arkadaşlarımızdan herhangi bir şey bulaşmadan bu süreci atlatabilelim. İş yerlerinde esnaf arkadaşlarımız gerekli hijyen kurallarını uygulamaktalar, ama kendilerini de korumaları gerektiğine inandığımız için arkadaşlarımızın Covid-19 testlerini yaptırıyoruz. Eğer hastalık bizde varsa, taşıyıcı durumuna düşmemek, başkasına bulaştırmamak için önlem amacıyla bu testleri yaptırıyoruz. Şu anda üyelerimiz arasında pozitif bir vaka yok. Biz 600 berber ve kuaför esnafımızın testini yaptıracağız" dedi.

Kocaeli'de berber ve kuaförlere koronavirüs testi yapılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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