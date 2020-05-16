Kocaeli'de berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi yapılacak
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Kocaeli'de berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi yapılacak

Kocaeli'de, Gebze Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Sağlık müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salonu sahipleriyle çalışanlarına yeni tip koronavirüs...

Kocaeli'de berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi yapılacak
16.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:38

Kocaeli'de, Gebze Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Sağlık müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salonu sahipleriyle çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine bir süreliğine ara veren ve 11 Mayıs itibarıyla yeniden müşteri kabul etmeye başlayan 4 ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonları sahipleriyle çalışanları, periyotlar halinde koronavirüs testinden geçecek.

Bu kapsamda Gebze ilçesindeki ilgili esnaf ve çalışanlarına test yapılmaya başlandı.

Oda Başkanı Kenan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün hem dünyayı hem de ülkeyi etkisi altına alan bir salgın olduğunu belirterek, kendilerinin de vatandaşa hizmet eden esnaflar olarak insan sağlığını her şeyden önde gördüklerini söyledi.

Bu kapsamda İlçe Sağlık müdürlükleriyle iş birliği yaparak bölgelerindeki 4 ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleriyle çalışanlarının koronavirüs testlerini yaptırmak istediklerini dile getiren Çelik, "Esnafımız, işletmelerinde hijyen kurallarını üst seviyede uyguluyor. Sağlık açısından da bir test yaptırma gereği hissettik. Bu çalışmayı başlattık. Gebze'yle başladık, bunu sırasıyla Darıca, Çayırova ve Dilovası takip edecek. Onları da tamamlayacağız. Bölgemizdeki yaklaşık 1000 berber, kuaför ve güzellik salonu esnafımız ve çalışanı koronavirüs testinden geçecek. Bu hem esnafımızı hem de vatandaşımızı düşünerek yapılmış çalışma." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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