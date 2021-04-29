Kocaeli'de berber çırağı tartıştığı ustasını bıçakla yaraladı
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Kocaeli'de berber çırağı tartıştığı ustasını bıçakla yaraladı

Kocaeli'de berber çırağı tartıştığı ustasını bıçakla yaraladı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı ustasını bıçakla yaralayan berber çırağı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı ustasını bıçakla yaralayan berber çırağı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir pasajda berberlik yapan S.T. ile yanında çırak olarak çalışan S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. bıçakla ustasını yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.T, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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