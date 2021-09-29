Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait bisikletlere, tekerleklerini bıçakla keserek zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait bisikletlere, tekerleklerini bıçakla keserek zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana kent içi toplu ulaşıma alternatif olması amacıyla hizmete alınan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 24 saat kameralarla takip ediliyor.

Ekipler, Sekapark 2. Etap'ta bulunan bisikletlerin tekerleklerinin bıçakla kesildiğinin fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Görüntülerde, KOBİS'e ait istasyondaki tüm bisikletlere zarar vererek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilen şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Sağlık için pedal çevirin" sloganıyla hizmete sunulan bisikletler ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesi'nde bakıma alındı.

Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu

Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu

Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu

Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu
AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediyeye ait bisikletlere zarar veren şüpheliye suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 13:06:03. #1.17#