Kocaeli'de belediyenin kamplarından 2 bin 200 sağlık personeli faydalandı
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Kocaeli'de belediyenin kamplarından 2 bin 200 sağlık personeli faydalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Başiskele ve Kandıra ilçesindeki kamplarından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden 2 bin 200 sağlık personeli faydalandı.

Kocaeli'de belediyenin kamplarından 2 bin 200 sağlık personeli faydalandı
04.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Başiskele ve Kandıra ilçesindeki kamplarından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden 2 bin 200 sağlık personeli faydalandı.

Kumcağız Gençlik ve Spor kampındaki sağlık kahramanlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanlarına destek olmak için çeşitli uygulamalarda bulunduklarını belirterek, süreç boyunca virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, kamp alanlarında aileleri ile tatil yapma fırsatı sunduklarını anımsattı.

Büyükşehir Belediyesine ait Diriliş 1, Diriliş 2, Kerpe Gençlik ve Spor Kampı ile Kumcağız Gençlik ve Spor kamplarında misafir edilen sağlık çalışanlarının huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Büyükakın, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte bizler için canlarını tehlikeye atarak inanılmaz bir mücadele verdiler. Aslında dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında Türkiye çok başarılı bir mücadele sergiledi. Bunda en büyük pay şüphesiz sağlık çalışanlarımızındır." diye konuştu.

Büyükakın, Kerpe ve Kumcağız Gençlik ve Spor kampları ile Diriliş 1, Diriliş 2 ve Diriliş 3 gençlik kamplarında sağlık çalışanlarının 3 gece 4 günlük periyotlar halinde misafir edildiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Kentimizin farklı alanlarında hizmette olan 5 kampımız var. Kamp alanlarımızda sağlık çalışanlarımızın aileleriyle tatil yapmasına karar vermiştik. Bu kamplarımızdan şu ana kadar yaklaşık 2 bin 200 sağlık çalışanımız yararlandı. Bugün biz de onlarla bir arada olduk, sohbet ettik. Onların mutlu olduğunu gördüğümüz için bizler de çok mutluyuz. Aynı zamanda Kovid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın taleplerine cevap vermek için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah elbirliğiyle bu mücadeleyi yüz akıyla kazanacağız."

Kaynak: AA

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