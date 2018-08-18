Kocaeli'de Belediye Otobüsleri Bayramda Ücretsiz Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler ve tramvay bayramda ücretsiz hizmet verecek.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların yakınlarıyla kolayca bir araya gelebilmelerini sağlamak için ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği bildirildi.



21 Ağustos Salı gününden Kurban Bayramı'nın sona erdiği 24 Ağustos Cuma gününe kadar ücretsiz ulaşımdan tüm vatandaşların yararlanabileceği aktarılan açıklamada, "Belediye otobüsleri ve tramvay Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Belediye otobüslerinden 200, 250G, 250, 800K ve 800C numaralı hatlar ücretsiz ulaşıma dahil olmayacak. Öte yandan Kurban Bayramı boyunca deniz ulaşımı yüzde 50 indirimli olacak." denildi.