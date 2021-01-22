Kocaeli'de belediye başkanının sahiplendiği "Pişmaniye" ve "Simit" yeni yuvalarına kavuştu
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Kocaeli'de belediye başkanının sahiplendiği "Pişmaniye" ve "Simit" yeni yuvalarına kavuştu

22.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:46
Kocaeli'de belediye başkanının sahiplendiği

Kocaeli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sahiplendiği sokak köpekleri "Pişmaniye" ve "Simit" yeni yuvalarına taşındı.

Kocaeli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sahiplendiği sokak köpekleri "Pişmaniye" ve "Simit" yeni yuvalarına taşındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçen hafta sonu yoğun kar yağışı nedeniyle İzmit Umuttepe bölgesinde sokak hayvanlarını besledi.

Büyükakın'ın bu sırada sahiplendiği "Pişmaniye" ve "Simit" isimli 2 köpek, yeni yuvalarına kavuştu.

"Pişmaniye" ve "Simit" ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, sahiplenmenin önemini vurgu yaptı.

"Onlar bizim canlarımız" ifadesini kullanan Büyükakın, vatandaşlardan evlerinin veya sokaklarının belli bölgelerine, "bir kap mama, bir kap su" koymaları konusunda bir kez daha hatırlamada bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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