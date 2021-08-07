Kocaeli'de bazı vatandaşlar araçlarını sağanak ve doluya karşı battaniyelerle korumaya çalıştı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bazı vatandaşlar, araçlarını kuvvetli sağanak ve doludan korumak için battaniyelerle örttü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bazı vatandaşlar, araçlarını kuvvetli sağanak ve doludan korumak için battaniyelerle örttü.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından hava sıcaklıklarının günlerdir yüksek olduğu kentte beklenen sağanak, dün gece etkisini gösterdi.
Karamürsel ilçesinde bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örterek sağanak ve doludan korumaya çalıştı.
Bir vatandaşın aracının üzerine yatak ve "Seni seviyorum" yazılı battaniye koyması, ilginç görüntüler oluşturdu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas