Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak
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Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince hayata geçirilen "Asılsız Ermeni İftiralarına Açıklık Getirme Projesi"yle 1915 Ermeni iddialarının asılsızlığı ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve Hocalı'da yaptıkları dünyaya aktarılacak.

Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak
26.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:12

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince hayata geçirilen "Asılsız Ermeni İftiralarına Açıklık Getirme Projesi"yle 1915 Ermeni iddialarının asılsızlığı ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve Hocalı'da yaptıkları dünyaya aktarılacak.

İçişleri Bakanlığına da sunulan projenin İzmit ilçesindeki Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Ermenistan'la ilgili kamuoyunun iyi aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Geçmişini bilmeyenin geleceğini de bilemeyeceğini vurgulayan Dündar, sivil toplum kuruluşlarına bu anlamda önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Dündar, yaptıkları yayınlarla kamuoyuna bilgi aktardıklarını dile getirerek, "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nde o birlik beraberliği artırmak için çalışma yürüteceğiz. Ermeni yalanlarını tamamen deşifre etmek için toplum olarak daha uyanık olup çalışmaya devam edeceğiz. Projeyle Türk ve dünya kamuoyunda kurulacak internet sitesi vasıtasıyla İngilizce ve Türkçe olarak asılsız Ermeni iddialarına yanıt verilecek. Kurulacak sosyal medya hesaplarıyla Türkiye'nin tezleri duyurulacak ve bunlar gençlere aktarılacak." diye konuştu.

"Ermenistan'ın yaptığı katliamları anlatan İngilizce, Rusça ve Türkçe kısa filmler yapılacak"

Türkiye'nin tarihi arşivlerini açtığını ve aynı şekilde Ermenistan'ı da buna davet ettiğini aktaran Dündar, Ermenistan'ın tarihi arşivlerini yalanları ortaya çıkacağı için açmadığını bildirdi.

Dündar, Ermeni çetelerin Anadolu'da yaptığı katliamları gösteren sergiler yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Projeyle Ermeni çetelerinin ve Ermenistan'ın yaptığı katliamları anlatan İngilizce, Rusça ve Türkçe kısa filmler yapılacak ve çeşitli mecralar ile sosyal medya üzerinden yayınlanacak. Ermeni ordusunun ve çetelerinin yaptıkları katliamları konu alan, belge ve bilgilerin de değerlendirileceği bir konferans düzenlenecek. Konferansa dalında uzman bilim insanlarıyla yurt dışından uzmanları da davet etmeyi düşünüyoruz. Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları anlatan İngilizce ve Türkçe kitaplar basılarak dağıtılacak."

Dündar, proje koordinatörü Alptekin Cevherli'nin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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