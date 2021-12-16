Kocaeli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü

Kocaeli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boş arazide başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'taki boş arazide bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kocaeli'de başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu

 MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

MODA'DA SOKAĞA İDRAR YAPMA KAVGASI: YAŞANANLARI ANLATTI

 Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title