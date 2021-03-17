Son dakika gündem: Başından silahla vurulan kişi öldü
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Son dakika gündem: Başından silahla vurulan kişi öldü

17.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:54

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Atalar Mahallesi Işılay Sokak'ta bir oto yıkamacıya gelen Osman Y. ile Ramazan Ece arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ece, tabancayla başından vuruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ece, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından otomobille İstanbul yönüne kaçtığı belirlenen Osman Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Ece'nin hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberini almaları üzerine sinir krizleri geçirdi.

Son dakika gündem: Başından silahla vurulan kişi öldü
Son dakika gündem: Başından silahla vurulan kişi öldü
Son dakika gündem: Başından silahla vurulan kişi öldü
Son dakika gündem: Başından silahla vurulan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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