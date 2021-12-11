Kocaeli'de başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kocaeli'de başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'de başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş'in, Kovid-19 geçirdiği dönemde bir ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine ilişkin kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş'in, Kovid-19 geçirdiği dönemde bir ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine ilişkin kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıldır başhekimlik yapan Güneş, Aralık 2020'de Kovid-19'a yakalandı. Güneş'in durumu, tedavisinin 10. gününde kötüleşti.

Ankara Şehir Hastanesi Anestezi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uzmanlık eğitimi alan oğlunun yanında tedavisinin yapılmasını talep eden Güneş'in, isteğinin tedavisini yapan hekimlerce de uygun görülmesiyle 112 ambulansıyla sevk işlemi yapıldı.

Sevk işleminin ambulansla yapılmasının eleştirilmesinden rahatsızlık duyan Güneş, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılık, TCK'da belirlenen herhangi bir suçun meydana gelmediğinin, gerektiği halde veya acil durumlarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Sağlık Bakanlığının tüm imkanlarının, vatandaşların hizmetinde olduğunun anlaşıldığını belirterek, eylemin suç oluşturmaması nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti.

ABD'de çıkan kasırgada en az 50 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

ABD'de çıkan kasırgada en az 50 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

 Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 Eda Nur'a cinsel saldırı davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı! Genç kız, annesine ve ablasına tecavüzü anlatmış

Eda Nur'a cinsel saldırı davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı! Genç kız, annesine ve ablasına tecavüzü anlatmış

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title