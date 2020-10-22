Kocaeli'de bariyerlere saplanan panelvanın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi'nde seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYU 448 plakalı panelvan, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Panelvan, çarpmanın etkisiyle bariyere saplandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri aracı saplandığı yerden çıkarmak için bariyeri kesti.
İstanbul Caddesi'nde bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal