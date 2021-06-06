Bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki iki kardeş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan K. yönetimindeki 34 EN 3114 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesinde, bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Serkan K. ile otomobilde bulunan ağabeyi Serdar K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Serkan K'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal