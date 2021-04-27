Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden S.E. idaresindeki 41 AGZ 207 plakalı otomobil, Beylikbağı geçişinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan S.E, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal