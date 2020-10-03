Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

03.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:58
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Ahmet T'nin kullandığı 34 PC 5084 plakalı otomobil D-100 kara yolu Muallimköy mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan ve emniyet şeridine düşen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapandı.

Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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