Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de bariyere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze kesiminde bariyere çarpan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul istikametinde seyreden Uğur B. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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