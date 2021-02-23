Kocaeli'de bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı

23.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:56
Kocaeli'de bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. yönetimindeki 38 EH 309 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra ışıklar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil bariyerin önünde dik durdu.

Otomobilde sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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