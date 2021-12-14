Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Topçular Kavşağı mevkisinde A.G. idaresindeki 41 P 1309 plakalı servis minibüsü, bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü A.G. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, M.Y. ve H.K. de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü A.G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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