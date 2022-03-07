Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden O.U. yönetimindeki 41 AGF 336 plakalı otomobil, Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Otomobilde ise hasar oluştu.
AA / Esmer Geçal - Güncel