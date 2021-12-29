Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden A.R.D. idaresindeki 34 BCH 092 plakalı otomobil, Barış Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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